Stand: 11.09.2023 17:00 Uhr Gewinnen Sie "Sarahs kleine Küche"!

Am 25. August war die Köchin und EU-Abgeordnete Sarah Wiener in der NDR Talk Show zu Gast. Wir verlosen nachträglich zwei Exemplare ihres neuen Kochbuchs "Sarahs kleine Küche".

Gekocht hat sie schon lange, brennen tut sie nun in der Politik - für Themen, die sie seit langem bewegen: artgerechte Tierhaltung, Biodiversität und gesunde Ernährung. Die bekannte Spitzenköchin Sarah Wiener sitzt seit 2019 als Abgeordnete für die österreichischen Grünen im EU-Parlament. Obwohl sie in Halle/Westfalen geboren ist, macht sie ihrem Namen alle Ehre, denn sie ist in Wien aufgewachsen. Mit 17 verlässt sie Österreich und reist durch Europa. Zu Beginn der 80er-Jahre geht die "Wienerin" nach Berlin, wo sie ihre Leidenschaft fürs Kochen zum Beruf macht. Die engagierte Kämpferin für gute Küche ist einem breiten Publikum durch verschiedene TV-Formate, Kochshows und Bücher bekannt. Nun bringt sie ein neues Kochbuch heraus - "Sarahs kleine Küche" für Menschen wie sie selbst, die viel zu tun und wenig Zeit fürs Kochen haben.

