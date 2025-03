Stand: 14.03.2025 14:30 Uhr Gewinnen Sie Ronja Forchers Biografie!

Am 14. März ist die Schauspielerin Ronja Forcher zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen fünf Exemplare ihrer Autobiografie "Für immer an meiner Seite. Eine besondere Freundschaft und der Weg zu mir selbst".

Millionen von Fernsehzuschauer*innen haben ihr beim Aufwachsen zugesehen, denn Ronja Forcher spielt seit ihrem zwölften Lebensjahr die Rolle der Lilli Gruber in der ZDF-Serie "Der Bergdoktor". Mit sechs Jahren steht die Österreicherin schon im Tiroler Landestheater auf der Bühne. 2004 ist sie mit Christine Neubauer in der Serie "Im Tal des Schweigens" zu sehen, bevor sie als Tochter des Bergdoktors startet. Neben ihrer Schauspielarbeit ist die 28-Jährige auch Sängerin und hat schon einige Schlager veröffentlicht. Nun hat sie ein Buch über ihre idyllische Kindheit zwischen Wiesen und Bergen und über eine besondere Freundschaft geschrieben. Wie verwurzelt sie in ihrer Heimat und in ihrer Filmfamilie beim Bergdoktor ist, erzählt Ronja Forcher in der NDR Talk Show.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Mittwoch, 19. März, 24 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ihre Daten Name, Vorname: * E-Mail: Straße: * PLZ, Ort: * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 14.03.2025 | 22:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Migration