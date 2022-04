Stand: 06.04.2022 17:30 Uhr Gewinnen Sie Natalie Amiris neues Buch!

Natalie Amiri ist in der NDR Talk Show am 8. April zu Gast. Von ihrem gerade erschienenen Buch "Afghanistan. Unbesiegter Verlierer" verlosen wir vier Exemplare.

ARD-Korrespondentin Natalie Amiri war in unzähligen Krisengebieten, hat lange im Iran gelebt und gerade wieder Afghanistan besucht. Die Tochter einer Deutschen und eines Iraners studierte Diplom-Orientalistik und Islamwissenschaft und moderiert seit 2014 den "ARD-Weltspiegel". Ab 2015 leitete Natalie Amiri das ARD-Büro in Teheran. Im Mai 2020 wurde sie vom Auswärtigen Amt gewarnt, aus Sicherheitsgründen nicht mehr in den Iran einzureisen und musste daher die Leitung abgeben. Nach der Machtübernahme der Taliban hat Natalie Amiri Afghanistan bereist und jetzt ein Buch darüber geschrieben: In "Afghanistan: Unbesiegter Verlierer" beschäftigt sie sich mit den Fragen: Was bedeutet die Rückkehr der Taliban für die afghanische Bevölkerung? Und welcher Zukunft sehen die Frauen des Landes entgegen?

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 12. April, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ihre Daten Name, Vorname: * E-Mail: Straße: * PLZ, Ort: * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 08.04.2022 | 22:00 Uhr