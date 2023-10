Stand: 18.10.2023 12:00 Uhr Gewinnen Sie Matthias Maurers Buch "Cosmic Kiss"!

Am 20. Oktober ist der Astronaut Matthias Maurer zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen drei Exemplare seines Buchs "Cosmic Kiss. Sechs Monate auf der ISS - Eine Liebeserklärung an den Weltraum".

Matthias Maurer gehört zu dem erlesenen Kreis von zwölf Deutschen, die bisher im All waren. Sein Weg dorthin ist zunächst steinig. Der Astronaut und Wissenschaftler setzt sich 2009 zwar gegen tausende Konkurrenten im ESA-Auswahlverfahren durch, aber es ist für ihn kein Platz mehr in der Astronautenklasse. Sechs Jahre später wird er dann für das Europäische Astronautenkorps nachnominiert. 2021 bricht er mit der Mission "Cosmic Kiss" zur ISS auf und hat sechs Monate lang seinen Arbeitsplatz 400 Kilometer über der Erde. Was er von dort aus sieht, beschreibt er als "magisch wundervolle Oase inmitten der dunkelsten Finsternis des absoluten Nichts". Wie er den "kosmischen Kuss" erlebt und was er erforscht hat, erzählt Matthias Maurer in der NDR Talk Show.

