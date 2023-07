Stand: 12.07.2023 09:30 Uhr Gewinnen Sie Mark Kellers Biografie

Am 21. Juli ist der Schauspieler und Musiker Mark Keller in der NDR Talk Show zu Gast. Wir verlosen ein Exemplare seiner Biografie "Über Glück. Glaube fest daran und es wird zu dir kommen".

Dieser Mann hat drei große Leidenschaften: Schauspielerei, Musik und seine zwei Söhne Aaron und Joshua, mit denen er als "Los Kelleros" und mit Tanzvideos für gute Laune und Millionen Klicks sorgt. "Diese zwei sind mein ganz großes Glück", sagt der 58-Jährige. Kein Wunder, dass der Sportbegeisterte vom Bodensee jetzt zu einem echten Experten für das Thema "Glück" geworden ist. Nach seinem ersten deutschsprachigen Album mit dem Titel "Mein kleines Glück" erscheint jetzt seine Biografie. In "Über Glück" erzählt er, wie er es trotz des frühen Todes seiner Mutter geschafft hat, ein Glückskind zu sein und erklärt auch, wieso seine Rolle als Dr. Kahnweiler in der Erfolgsserie "Der Bergdoktor" ein echter Glücksfall ist. Vom permanenten Streben nach Glückseligkeit, was der größte unverhoffte Zufall seines Lebens gewesen ist und wie er selbst auch mit Unglück umgehen kann, erzählt Mark Keller in der NDR Talk Show.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 25. Juli, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ihre Daten Name, Vorname: * E-Mail: Straße: * PLZ, Ort: * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 21.07.2023 | 22:00 Uhr