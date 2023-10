Stand: 18.10.2023 12:00 Uhr Gewinnen Sie Marisa Burgers Autobiografie!

Am 20. Oktober ist Schauspielerin Marisa Burger zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen zwei Exemplare ihrer Autobiografie "Vergiss nie, wie dein Herz am Anfang war. Vom Mut, eigene Wege zu gehen".

Wenn in der Erfolgsserie "Die Rosenheim-Cops" der Satz "Es gabat a Leich" fällt, dann stammt er meistens von Miriam Stockl - Assistentin der Mordkommission - verkörpert von der Schauspielerin Marisa Burger. Seit über 20 Jahren eröffnet sie damit immer wieder neue Kriminalfälle und lockt ein Millionenpublikum vor den Bildschirm. Aufgewachsen im streng katholischen Altötting, ist Marisa eine totale Außenseiterin. Früh entdeckt sie den Punk für sich, rasiert sich das Haar und bekommt mit 20 Jahren ein uneheliches Kind - alles Dinge, die ihre konservative Familie nicht aushält. Sie zieht nach München - ihre Rettung ist die Rolle in den "Rosenheim-Cops", die sie seit dem 27. Lebensjahr bis heute spielt. Nun hat sie ihre Biografie veröffentlicht. Wie viele Leichen sie schon verkündet hat, in welchen echten Kriminalfall sie einmal verwickelt war und wieviel Punkrock noch in ihrer Seele steckt, erzählt Marisa Burger in der NDR Talk Show.

