Stand: 04.03.2025 12:00 Uhr Gewinnen Sie "Mama, bitte lern Deutsch" von Tahsim Durgun

Am 7. März ist der Autor und Influencer Tahsim Durgun zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen sechs Exemplare seines biografischen Werks "Mama, bitte lern Deutsch. Unser Eingliederungsversuch in eine geschlossene Gesellschaft".

Weitere Informationen "Mama, bitte lern Deutsch!": Tahsim Durgun über Einwandererfamilien Der Internet-Star rechnet ab: Sein preisgekröntes Buch schildert die Lebensrealität von Einwandererfamilien in Deutschland. mehr

Bevor Tahsim Durgun Fahrradfahren kann, entziffert er für seine Mutter Stromrechnungen und begleitet sie bei Arztbesuchen als Dolmetscher - wie viele Kinder mit Migrationsgeschichte. Er entwickelt ein feines Gespür für Sprache und Ironie. Der deutsch-kurdische Influencer ist in Oldenburg geboren und studiert nach der Schule Lehramt für Deutsch und Geschichte. Seine Social-Media-Beiträge über die deutsche Gesellschaft haben Hunderttausende Follower und werden sogar im Bundestag wahrgenommen. Seine Mutter spielt in seinen Videos häufig eine Rolle und nun hat der 29-Jährige ein Buch mit dem Titel "Mama, bitte lern Deutsch" geschrieben. Was hinter diesem Apell steckt und was er alles von seiner Mutter gelernt hat, erzählt Tahsim Durgun in der NDR Talk Show.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 11. März, 24 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ihre Daten Name, Vorname: * E-Mail: Straße: * PLZ, Ort: * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 07.03.2025 | 22:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Migration