Stand: 24.02.2023 12:30 Uhr Gewinnen Sie Lenn Kudrjawizkis Autobiographie

Am 3. März ist Lenn Kudrjawizki zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen zwei Exemplare seiner Autobiographie "Familienbande. Vom Leben, Lieben und Loslassen".

Er spielt mit in dem Oscar-prämierten Film "Die Fälscher", mit Kevin Costner macht er während der Drehpausen in seinem Wohnwagen Musik und als Kommissar im Kroatien-Krimi im Ersten begeistert er regelmäßig ein Millionenpublikum: Lenn Kudrjawizki. Der Schauspieler, Musiker und Regisseur wird 1975 in Leningrad geboren, wächst in Ostberlin auf und wird mit 18 Jahren für den Film entdeckt. Schon als Kind hört Lenn von seinem Großvater die Geschichten seiner jüdischen Familie von Krieg, Flucht und Vertreibung. Seine Jugend in der DDR erlebt er wechselvoll und voller Umbrüche. Heute fährt der ausgebildete Violinist zum Dreh für den Kroatien-Krimi schon mal 1400 Kilometer mit dem Fahrrad. Seine Lebensgeschichte hat Lenn Kudrjawizki in seiner Autobiografie "Familienbande" aufgeschrieben.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 7. März, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 03.03.2023 | 22:00 Uhr