Sendedatum: 30.03.2021 22:00 Uhr Gewinnen Sie das Kochbuch von Elena Uhlig und Maria Gross

Am 30. März sind Elena Uhlig und Maria Gross zu Gast beim Talk am Dienstag. Wir verlosen drei Exemplare ihre Buches "Groß & Fett - die eine kocht, die andere isst".

Sie redet gern, sie isst gern und sie lacht gern - am liebsten über sich selbst und mit ihrer Fangemeinde. Die Schauspielerin Elena Uhlig hat sich mittlerweile zu einer erfolgreichen Influencerin entwickelt. Sie versüßt ihren "Follower:innen die langwierige Zeit im Lockdown mit lustigen kunstvollen Videos. Die Mutter von vier Kindern köchelt auf allen Kanälen, sie produziert Fitnessvideos, Podcasts und hat eine eigene Talkshow, die sie vom "stillen Örtchen" aus moderiert. Mit der Spitzenköchin Maria Gross hat sie ein gemeinsames Kochbuch geschrieben: Maria übernahm das Kochen, Elena das Essen. Mit ihrem Temperament wird sie bei "Talk am Dienstag" die Studiotemperatur in die Höhe treiben, wenn sie von Cayenne-Pfeffer und Küchen-Chaos erzählt.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Freitag, 2. April, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner werden unter allen Einsendern ermittelt.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 30.03.2021 | 22:00 Uhr