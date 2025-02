Stand: 05.02.2025 09:30 Uhr Gewinnen Sie Jürgen von der Lippes "Sextextsextett"!

Am 31. Januar war der Entertainer und Autor Jürgen von der Lippe zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen drei Exemplare seines neuen Buchs "Sextextsextett".

Irgendwo zwischen Stammtisch und Feuilleton hat Jürgen von der Lippe seinen Platz gefunden und ihn auch nach fast 40 Bühnenjahren nicht abgegeben. Der Entertainer ist zeit seines Lebens ein Freund der deutschen Sprache, die er in Shows, Hörbüchern und auf Lese-Touren immer wieder leidenschaftlich in den Fokus seiner Arbeit stellt. Nun erscheinen am 15. Januar unter dem Titel "Sextextsextett" neue Glossen und Geschichten von ihm zum Thema Paar- und Paarungsverhalten, mit denen der 76-Jährige auch auf eine ausgedehnte Lese-Tour gehen wird. Getreu seinem Motto: "Das Genitalreferenzielle ist ein todsicheres Wirkmittel, und es gibt keine Kunstrichtung, die sich nicht damit beschäftigt." Was er auch in der NDR Talk Show beweisen wird.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 11. Februar, 24 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

NDR Talk Show | 31.01.2025