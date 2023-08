Stand: 01.08.2023 12:00 Uhr Gewinnen Sie "Foellig nerdiges Wissen"!

Am 4. August ist der Neurowissenschaftler Dr. Jens Foell in der NDR Talk Show zu Gast. Wir verlosen ein Exemplar seines Buchs "Foellig nerdiges Wissen".

Dr. Jens Foell ist promovierter Neuropsychologe und hat als Hirnforscher in Deutschland und den USA gearbeitet. Neben der Forschung gilt seine Leidenschaft der Wissenschaftskommunikation. In seiner langjährigen Forschungsarbeit untersuchte er den Zusammenhang von Gehirn und Erleben und schrieb unter anderem eine preisgekrönte Publikation zur Gehirnaktivität bei Phantomschmerz. 2017 gründete er den erfolgreichen Twitteraccount "Real Scientists DE", der Einblicke in die Arbeit und das Leben von Wissenschaftler*innen gewährt, die wöchentlich wechseln. Seit 2020 ist er Teil des Teams von Dr. Mai Thi Nguyen-Kim und taucht in den "maiLab"-Videos auf. Ob vergessene Lemurenarten, Müll auf dem Mond, Pandemie-Simulationen in "World of Warcraft" oder Zombie-Ameisen: Jens Foell ist Experte für nerdige, wissenswerte Tatsachen über die Welt, das Universum und den Nacktmull.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 8. August, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ihre Daten Name, Vorname: * E-Mail: Straße: * PLZ, Ort: * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 04.08.2023 | 22:00 Uhr