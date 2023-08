Stand: 16.08.2023 11:00 Uhr Gewinnen Sie Felix Nieders Buch "Als mein schwules Ich starb"!

Am 18. August sind Genderfluid-Model Felix Nieder zusammen und seine Oma Waltraud Bräuß zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen drei Exemplare von Felix' Buch "Als mein schwules Ich starb. Die Wiedergeburt eines jungen Mannes in die queere Welt zwischen Homophobie, Outing und Pink Washing".

Manchmal braucht es nur eine kleine Handbewegung, um in den sozialen Medien ganz groß herauszukommen: Waltraud Bräuß zählt 86 Lebensjahre und fast 60.000 TikTok-Follower. Mit ihrer eindrücklichen Gestik, Kinderliedern und lustigen Einblicken in ihren Alltag begeistert "Oma Waltraud" ihre Fans und erfüllt sich damit einen Lebenstraum. Zum TikTok-Star verholfen hat der Rentnerin aus Elmshorn ihr Enkel Felix Nieder. Er arbeitet als genderfluides Model, läuft also in Männer- und Frauenkleidung über den Laufsteg. Die zwei verbindet aber nicht nur der Spaß am Videodrehen, sondern auch eine innige Beziehung. Seine Großmutter ist eine der ersten, der sich Felix mit seiner Homosexualität anvertraut - und die von Anfang an voll hinter ihm steht. In seinem Buch "Als mein schwules Ich starb" schreibt der 29-Jährige über sein Outing, Mobbing und echte Diversität. Gemeinsam statten sie der NDR Talk Show nun einen Besuch ab und zeigen, wie gutes Miteinander zwischen Jung und Alt geht und warum es nie zu spät ist, Träume in die Tat umzusetzen.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 22. August, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 18.08.2023 | 22:00 Uhr