Gewinnen Sie "Fast alles, was Sie wissen müssen - Teil 2"!

Am 1. März ist der Quiz-Champion und Autor Sebastian Klussmann zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen drei Exemplare seines neuen Buchs "Fast alles, was Sie wissen müssen - Teil 2"!

Besserwisser haben kein besonders gutes Image - er schon, denn er gehört zu den besten Deutschlands: Quiz-Champion Sebastian Klussmann. Seit 2013 geht er in der Sendung "Gefragt - Gejagt" regelmäßig zur Jagd und begeistert ein Millionenpublikum. Hier sticht er nicht nur optisch mit seinem Markenzeichen "bunte Hemden" hervor, sondern vor allem mit seinem Wissen. In seinem neuen Buch "Fast alles, was Sie wissen müssen - Teil 2" gibt der Besserwisser der Nation jetzt Allgemeinwissen weiter, mit dem man auch beim Smalltalk glänzen kann. Was der Quiz-Europameister und -Olympiasieger so alles für wissenswert hält, erzählt Sebastian Klussmann in der NDR Talk Show.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 5. März, 24 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

