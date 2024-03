Stand: 05.03.2024 14:30 Uhr Gewinnen Sie "Ein wenig mehr Wir" von Leah Weigand

Am 23. Februar war die Pflegerin und Poetry-Slammerin Leah Weigand zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen vier Exemplare ihrer Gedicht-Sammlung "Ein wenig mehr Wir. Texte über Menschlichkeit".

Mit ihren Worten schafft sie es, uns zu berühren, öffnet Türen und kann uns auch mal die Kehle zuschnüren - Poetry-Slammerin, Pflegerin und Medizinstudentin Leah Weigand. Anfang 2023 geht ihr Text "Ungepflegt" über die Schönheit und Missstände des Pflegeberufs im Netz viral. Gepflegt hat die 27-jährige Krankenpflegerin nicht nur Menschen, sondern auch ihr Sprachtalent und steht seit 2017 als Poetry-Slammerin auf der Bühne. Als Kind zweier Pflegekräfte geht sie nach der Schule für einen Freiwilligendienst nach Uganda und macht anschließend ihre Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin. Heute studiert Leah Weigand Medizin in Marburg und veröffentlicht jetzt ihren ersten Gedichtband "Ein wenig mehr Wir". Wie ein poetisches Plädoyer für mehr Menschlichkeit in unserer Gesellschaft klingen kann, zeigt sie in der NDR Talk Show.

