Gewinnen Sie "Die neue Brotbackformel"!

Am 18. August ist der Brotbackexperte Lutz Geißler in der NDR Talk Show zu Gast. Wir verlosen drei Exemplare seines Buchs "Die neue Brotbackformel".

Lutz Geißler gilt mittlerweile als deutscher "Brotpapst". Der richtige Teig mit knackiger Kruste, möglichst zeitsparend hergestellt - das hat er so weit perfektioniert, dass mittlerweile sogar Profi-Bäcker in seine Backkurse kommen. Ursprünglich ist er gelernter Geologe, aber das heißt nicht, dass seine Brote steinhart sind. 2008 beginnt er, eher aus einer Laune heraus, mit dem Brotbacken. Innerhalb weniger Jahre vertieft Geißler sich so sehr in die Materie, dass das Brotbacken vom Hobby zum Beruf wird. In seinem neuen Buch "Die neue Brotback-Formel" verrät er, wie er aus einem Teig 50 verschiedene Brotsorten herstellen kann. Ob schlichtes Weißbrot, französisches Baguette, Vollkornbrot, Pizza, Olivenbrot, Ciabatta oder Stockbrot - die Vielfalt ist grenzenlos. Und die reine Arbeitszeit liegt bei unter 20 Minuten. Vorausgesetzt, man hat den Teig vorbereitet und jederzeit griffbereit im Kühlschrank stehen.

