Gewinnen Sie "Der Bulle in der Hafencity"!

Am 28. März ist der Hamburger Drogenfahnder und Krimiautor Ben Westphal zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen drei Exemplare seines Kriminalromans "Der Bulle in der Hafencity".

Ben Westphal ist das Pseudonym eines erfahrenen Hamburger Drogenfahnders und Krimiautors. Seinen Debütkrimi "Ich war Bulle", der die Ermittlungen des Hamburger Rauschgiftdezernats im Bereich der organisierten Kriminalität thematisiert, veröffentlicht er vor fünf Jahren. Ursprünglich nur als ein Abschiedsgeschenk für einen Kollegen gedacht, muntern ihn seine Mitfahnder auf, seine Geschichten doch einer größeren Öffentlichkeit zukommen zu lassen. Seitdem schreibt er neben seinem Hauptberuf Geschichten, die im Hamburger Drogenmilieu spielen. Im März erscheint sein fünfter Krimi "Der Bulle in der HafenCity", in dem er wieder seine Erfahrungen und Erkenntnisse als Kriminalbeamter literarisch verarbeitet. In der NDR Talk Show erzählt Ben Westphal über seinen Weg vom Rauschgiftfahnder zum Krimiautoren und verrät, wie viel Wahrheit in seinen Krimis steckt.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 1. April, 24 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 28.03.2025 | 22:00 Uhr

