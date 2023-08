Stand: 01.08.2023 12:00 Uhr Gewinnen Sie "Das Rizzo Konzept"!

Am 4. August ist die Verhaltensexpertin Sabrina Rizzo in der NDR Talk Show zu Gast. Wir verlosen ein Exemplar ihres Buchs "Das Rizzo Konzept".

Sabrina Rizzo ist eine Expertin mit einer außergewöhnlichen Profession. Die Hamburgerin kann mit herausragender Genauigkeit Gesichter lesen und Menschen ansehen, was diese im Schilde führen. Die Kriminalpolizei hat schon früh ihr Potenzial erkannt und zieht sie regelmäßig für Beratungen in ihren Ermittlungen heran. Sabrina Rizzo erkennt ihr Gegenüber und liest in den Gesichtern, in der Mimik und sieht dabei nicht nur Emotionen. Auch Persönlichkeitsstrukturen, Handlungsspielräume und Neigungen kann sie in für andere kaum wahrnehmbaren Regungen erkennen. Sabrina Rizzo kann Lügner in Sekundenschnelle entlarven, weshalb auch Wirtschaftsunternehmen auf ihre Expertise für Verhandlungen vertrauen. Sie berät ferner Frauen, speziell bei Datingfragen, aber auch bei Bewerbungen und anderen wichtigen Gesprächen.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 8. August, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

