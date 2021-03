Sendedatum: 26.03.2021 22:00 Uhr Gewinnen Sie CDs und Bücher unserer Gäste!

Am 26. März sind unter anderem die Sängerin Daniela Alfinito, der Philosoph und Autor Richard David Precht, die Autorin Nora Eckert und die Journalisten Katja Gloger und Georg Mascolo zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen Bücher und CDs unserer Gäste.

Daniela Alfinito: "Splitter aus Glück"

Sie ist Deutschlands heimlicher Superstar der Schlagerszene: die Sängerin Daniela Alfinito. Anfang des Jahres hat die Sängerin Daniela Alfinito zum dritten Mal in Folge mit einem Album Platz 1 der deutschen Charts erobert. "Splitter aus Glück" verdrängte sogar AC/DC vom Spitzenplatz. Trotz des musikalischen Erfolges ist die Tochter des "Amigos"-Sängers Bernd Ulrich auf dem Boden geblieben. Die gelernte Altenpflegerin, die diesen Beruf seit fast 30 Jahren ausübt, arbeitet immer noch halbtags in einem Seniorenheim. Wir verlosen drei Exemplare ihrer CD.

Richard David Precht: "Von der Pflicht"

Die Jahre 2020 und 2021 werden von der Covid-19-Pandemie geprägt und von der Frage: Wie gehen wir damit um? Während der weitaus größte Teil der Menschen Empathie mit den Schwachen und besonders Gefährdeten zeigte, entpflichtete sich eine Minderheit davon und rebellierte gegen die staatlichen Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit aller Bürger, so Richard David Precht. Für den 56-Jährigen ein Anlass, darüber nachzudenken, was eigentlich die Pflicht des Fürsorge- und Vorsorgestaates gegenüber seinen Bürgern ist und was die Pflicht seiner Bürger. Was schulden wir dem Staat und was sind die Rechte der Anderen auf uns? Wir verlosen zwei Exemplare seines Buchs "Von der Pflicht".

Katja Gloger und Georg Mascolo: "Ausbruch. Innenansicht einer Pandemie"

Das Journalisten-Ehepaar Katja Gloger und Georg Mascolo hat gemeinsam ein Buch über ein Jahr Corona-Pandemie verfasst. In "Ausbruch. Innenansichten einer Pandemie" ziehen Gloger und Mascolo eine Bilanz der deutschen Politik in Zeiten von Corona. Katja Gloger war lange Jahre für den "Stern" Korrespondentin in Moskau, sie ist eine gefragte Russland-Expertin und arbeitet als Journalistin und Autorin. Georg Mascolo arbeitet beim NDR im "Ressort Investigation" und leitet seit 2014 die Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung.

Nora Ecktert: "Wie alle, nur anders"

Nora Eckert kommt 1954 als Sohn einer Damenschneiderin in Nürnberg zur Welt. Um der Bundeswehr zu entgehen, zieht sie mit 19 Jahren nach West-Berlin und entdeckt dort, dass sie als Frau leben möchte. Was folgt, ist eine schmerzhafte Odyssee - aber auch eine fantastische Zeit als Garderobiere im legendären Travestieclub "Chez Romy Haag", in dem Stars wie David Bowie, Bryan Ferry und Lou Reed ein- und ausgehen. Warum sie findet, dass in den 70er Jahren lockerer mit Transsexualität umgegangen wurde als heute, das erzählt sie in ihrer Autobiographie "Wie alle, nur anders", das wir einmal unter unseren Zuschauern verlosen.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 30. März, 18.00 Uhr möglich.

Die Gewinner werden unter allen Einsendern ermittelt.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ihre Daten Name, Vorname: * E-Mail: Straße: * PLZ, Ort: * Ihre Wahl: * Daniela Alfinito Richard David Precht Nora Eckter Katja Gloger und Georg Mascolo Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 26.03.2021 | 22:00 Uhr