Stand: 06.11.2020 19:10 Uhr Gewinnen Sie Bücher und CDs unserer Gäste!

Am 6. November sind Monika Baumgartner, Michael Mittermeier und Hartmut Engler zu Gast in der NDR Talk Show. Gewinnen Sie mit etwas Glück die Bücher und die CD unserer Gäste.

Michael Mittermeier: "Ich hatte es schon - Die Corona-Chroniken"

Auftrittsverbote wegen Corona? Ein Albtraum für Komiker. Dann eben in der Form eines Buches. Michael Mittermeier erzählt wahre und lustige Geschichten aus der Zeit der Pandemie. Von seinem Scheitern als Mathelehrer für seine Tochter bis hin zu dem Paketboten, der nicht mehr klingelt. Die Krise stellt alle vor neue Fragen, und der Komiker versucht diese zu beantworten und zwar so, wie man es von ihm kennt: ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Ihm ist es als einem der Wenigen gelungen, den deutschen Humor ins Ausland zu exportieren.

Monika Baumgartner: "Alles eine Frage der Einstellung - Mein Leben zwischen Berg und Tal"

Die meisten Zuschauer kennen Monika Baumgartner als Lisbeth Gruber, die Mutter vom "Bergdoktor" in der gleichnamigen ZDF-Erfolgsserie. Eine Paraderolle für die gebürtige Münchenerin, die ihre Karriere am Theater startete. Im Fernsehen spielte sie in Serien wie "Unsere schönsten Jahre" und in Krimis wie "Derrick", "Tatort" und "Der Bulle von Tölz".In ihrer Autobiographie "Alles eine Frage der Einstellung - Mein Leben zwischen Berg und Tal" erzählt sie nun aus ihrem bewegten Leben.

PUR: "100% das Beste aus 40 Jahren"

Aus einer Schülerband wurde eine der erfolgreichsten deutschen Bands der letzten Jahrzehnte: PUR. Das 1995 veröffentlichte Album "Abenteuerland" war 72 Wochen lang auf Platz eins der deutschen Charts und wurde mehr als zwei Millionen Mal verkauft. Mit ihrem aktuellen Album "100% Das Beste aus 40 Jahren" feiern der Sänger und die Band nun ihr Jubiläum. Über sein bewegtes Leben und seine musikalischen Pläne erzählt Hartmut Engler in der NDR Talk Show.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 10. November, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner werden unter allen Einsendern ermittelt.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

