Gewinnen Sie das Buch von Wladimir Kaminer!

Am 7. August ist Wladimir Kaminer zu Gast in der NDR Talk Show. Bekannt wurde der Schriftsteller mit seinem Erzählband "Russendisko". Mittlerweile wird er bei seinen Lesungen wie ein Rockstar gefeiert, denn seine Bücher haben einen ganz eigenen Sound. In seinen neuen Geschichten, die unter dem vielsagenden Titel "Rotkäppchen raucht auf dem Balkon" zusammengefasst sind, beschreibt er das komplizierte Generationenverhältnis von Großmutter, Eltern und Kindern. Nehmen Sie an unserer Verlosung teil und gewinnen Sie ein Exemplar seines Buchs.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken. Sie können wählen, ob Sie an der Verlosung eines der beiden Bücher oder an beiden Verlosungen teilnehmen möchten.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 11. August, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner werden unter allen Einsendern ermittelt.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

