Sendedatum: 02.04.2021 21:45 Uhr Gewinnen Sie das Buch von Sophie Jones!

Am 2. April ist Sophie Jones zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen sechs Exemplare ihres Buchs "Erlöse mich von dem Bösen".

Die 25-jährige Sophie Jones war bis zu ihrem 18. Lebensjahr Mitglied der Zeugen Jehovas. "Ich habe nie Geburtstage, Weihnachten oder Ostern gefeiert. Meine Zukunft war fremdbestimmt. Höhere Bildung hatte darin keinen Platz. Ich war lange leise, aber jetzt bin ich laut. Kämpfe für all das, was mir genommen wurde", sagt die Leipzigerin. Nach dem Ausstieg musste Sophie Jones erst lernen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Vor drei Jahren outete sie sich in einem Youtube-Video. Seither widmet sie sich aktiv der Aufklärungsarbeit über die Zeugen Jehovas und unterstützt einen Verein, der Sektenaussteiger:innen hilft. Über ihre Kindheit und Jugend hat sie ein Buch geschrieben: "Erlöse mich von dem Bösen".

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 6. April, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner werden unter allen Einsendern ermittelt.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ihre Daten Name, Vorname: * E-Mail: Straße: * PLZ, Ort: * Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 02.04.2021 | 21:45 Uhr