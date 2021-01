Stand: 29.01.2021 17:02 Uhr Gewinnen Sie das Buch von Filmemacher Steffen Schneider!

Am 29. Januar sind die Gutsbesitzer:innen Christina Ahlefeldt-Laurvig und Knut Splett-Henning zu Gast in der NDR Talk Show.

Die beiden haben in dem kleinen Ort Rensow in Mecklenburg-Vorpommern ein altes Herrenhaus liebevoll restauriert. Mittlerweile gehört das Ehepaar zum Zentrum der "Sanierszene" in MV und rettet auch andere gefährdete Häuser in der Gegend und vermittelt sie an Gleichgesinnte. Dokumentiert wurde ihre langjährige Arbeit in der mehrteiligen Langzeit-Dokumentation "die Nordstory - Mit Mut, Mörtel und ohne Millionen", die der Filmemacher Steffen Schneider im Auftrag des NDR Fernsehen umsetzt. Über die Sendung hat er auch ein Buch geschrieben, das wir dreimal an unsere Zuschauer verlosen.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 2. Februar, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner werden unter allen Einsendern ermittelt.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ihre Daten Name, Vorname: * E-Mail: Straße: * PLZ, Ort: * Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 29.01.2021 | 22:00 Uhr