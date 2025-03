Stand: 25.03.2025 15:30 Uhr Gewinnen Sie "Alle Wege führen nach Rom"!

Am 28. März ist der Journalist und Vatikanexperte Andreas Englisch zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen zwei Exemplare seines neuen Buchs "Alle Wege führen nach Rom. 11 Rätsel und ein Minivan - eine turbulente Pilgerreise von Südtirol in die Ewige Stadt".

Seit fast 40 Jahren lebt er in Rom und gilt als einer der bestinformierten Journalisten im Vatikan - Andreas Englisch. Seit der Amtszeit von Johannes Paul II. trifft er alle amtierenden Päpste regelmäßig und begleitet sie auf ihren Reisen. Da das Jahr 2025 in Rom als Heiliges Jahr ausgerufen wurde, erwartet die Stadt einen besonders hohen Pilger-Andrang. Deshalb hat sich der Vatikanexperte und Italienkenner Englisch dem Thema Pilgern gewidmet und das Buch "Alle Wege führen nach Rom" geschrieben. Hier macht er sich auf den Weg von Meran über den Gardasee, Verona und die Toskana bis zum Sehnsuchtsort aller Pilgerer - Rom. Was er dort alles erlebt hat, wie beschwerlich diese Reise war und vor allem, wie es aktuell um den Gesundheitszustand von Papst Franziskus steht, erzählt Andreas Englisch in der NDR Talk Show.

