Zeugnisferien in Niedersachsen begonnen

NDR//Aktuell - 31.01.2019 14:00 Uhr

Am Mittwoch haben die Schüler in Niedersachsen Zeugnisferien bekommen. Viele nutzen die Tage für einen Trip in den Harz. Wie groß ist das Gedränge auf den Pisten?