Wohnungsnot: Lies plant Geschossbauten im Umland

NDR//Aktuell - 08.07.2019 14:00 Uhr

Der Mangel an bezahlbaren Wohnungen bleibt ein Dauerthema in der Politik. Niedersachsens Bauminister Olaf Lies will zukünftig auch in ländlichen Gebieten mehrgeschössige Bauten vorantreiben.