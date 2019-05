Wie steht es um die Pressefreiheit hierzulande?

NDR//Aktuell - 03.05.2019 14:00 Uhr

Der Syrer Yamen Arraj arbeitet beim RedaktionsNetzwerk Deutschland in Hannover. In Sachen Pressefreiheit hat er hier nur gute Erfahrungen gemacht - doch das geht nicht jedem so.