Weinlese in Mecklenburg-Vorpommern gestartet

NDR//Aktuell - 11.09.2019 16:00 Uhr

Man kann zwar nicht wirklich von Weinbergen wie in der Pfalz sprechen, aber auch in Mecklenburg-Vorpommern wird Wein angebaut. In diesem Jahr fällt die Ernte überraschend gut aus.