Vertragsfallen und Abzocke am Telefon

NDR//Aktuell - 28.02.2019 14:00 Uhr

In Schleswig-Holstein mehren sich die Fälle, in denen Verbrauchern am Telefon Veträge aufgezwungen werden. 30 bis 50 Fälle pro Woche hat die Verbraucherzentrale zu verzeichnen.