Solidarität: Gemeinsames Freitagsgebet in Hannover

NDR//Aktuell - 22.03.2019 16:00 Uhr

Politiker und Religionsvertreter haben am Freitagsgebet in der größten Moschee Hannovers teilgenommen. Es ist ein Symbol der Solidarität nach dem Terroranschlag auf Muslime in Neuseeland.