Soldaten zu Auslandseinsätzen verabschiedet

NDR//Aktuell - 24.05.2019 14:00 Uhr

Mit einem Festakt hat Bundesverteidigungsministerin von der Leyen in Hannover rund 1.500 Soldaten verabschiedet. Sie treten Auslandseinsätze in Afghanistan, Mali oder Irak an.