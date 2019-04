Schafft Drittligist Osnabrück den Aufstieg?

NDR//Aktuell - 15.04.2019 14:00 Uhr

Der VfL Osnabrück will zurück in die zweite Fußball-Bundesliga. Mit einem 3:1-Sieg beim KFC Uerdingen hat das Team einen wichtigen Schritt in Richtung Aufstieg gemacht.