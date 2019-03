Pfahlbauten in St. Peter-Ording werden abgerissen

NDR//Aktuell - 20.03.2019 14:00 Uhr

Sie sind die Wahrzeichen von St. Peter-Ording: Weil sie technisch in die Jahre gekommen sind und zu nah am Wasser stehen, werden am Strand mehrere Jahrzehnte alte Pfahlbauten ersetzt.