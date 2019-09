Niedersachsen legt strengere Dünge-Vorgaben vor

NDR//Aktuell - 10.09.2019 14:00 Uhr

In unserem Grundwasser steckt zu viel gefährliches Nitrat, das durch Düngemittel in den Boden sickert. Niedersachsen will nun mit strengeren Vorgaben für Landwirte dagegen vorgehen.