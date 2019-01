Lübeck: Messerattacke vor dem Landgericht

NDR//Aktuell - 09.01.2019 16:00 Uhr

Nach der Messerattacke in einem Linienbus in Lübeck muss sich jetzt ein Deutsch-Iraner vor dem Landgericht verantworten. Die Richter entscheiden, ob der Mann in der Psychiatrie bleibt.