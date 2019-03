Leibniz-Preis für Eizellen-Forschung verliehen

Am Mittwoch wird in Berlin der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis verliehen. Der mit 2,5 Millionen Euro dotierte Preis geht unter anderem an die Göttinger Zellbiologin Melina Schuh.