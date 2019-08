Kieler Landtag debattiert Ende der Mietpreisbremse

NDR//Aktuell - 28.08.2019 14:00 Uhr

Am 30. November lässt das Jamaika-Bündnis in Schleswig-Holstein die Mietpreisbremse auslaufen. Nun wurde darüber in einer Aktuellen Stunde im Landtag gestritten.