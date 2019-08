Keine Beutekunst im Meeresmuseum Stralsund

NDR//Aktuell - 15.08.2019 14:00 Uhr

Entwarnung: Der Gründer des Meeresmuseum hat zwar in der Nazizeit an Auktionen teilgenommen, bei denen jüdischer Besitz versteigert wurde, Beutekunst findet sich aber nicht in der Sammlung.