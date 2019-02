Högel-Prozess: Zeugen erinnern sich nicht

NDR//Aktuell - 21.02.2019 16:00 Uhr

Der ehemalige Pfleger Niels Högel muss sich vor Gericht für mindestens 100 Morde verantworten. Zwei Zeugen konnten sich in ihren Aussagen am zwölften Prozesstag an wenig erinnern.