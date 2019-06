Hitzewelle kommt: DLRG warnt vor Badeunfällen

NDR//Aktuell - 24.06.2019 15:00 Uhr

Der Sommer dreht diese Woche so richtig auf, doch er hat auch seine Schattenseiten: Allein in den letzten drei Tagen gab es bereits vier Badetote in Norddeutschland.