Handball: Kiel besiegt Ludwigshafen knapp

NDR//Aktuell - 04.09.2019 14:00 Uhr

Mit einem knappen 30:27-Sieg ist Handball-Rekordmeister THW Kiel in den September gestartet. Nach der Klub-WM in Saudi-Arabien steckte dem Team noch der Reisestress in den Knochen.