Hamburg: Beachvolleyball-WM startet am Rothenbaum

NDR//Aktuell - 28.06.2019 15:00 Uhr

Am Hamburger Rothenbaum startet am Freitag die Beachvolleyball-WM. Für die Teams geht es nicht nur um den Weltmeistertitel: Die Sieger qualifizieren sich zudem für die Olympischen Spiele in Tokio.