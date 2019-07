Flucht vor der Hitze: Raus aus der Stadt

NDR//Aktuell - 24.07.2019 14:00 Uhr

Wer kann, flieht vor der Hitze aus der Stadt in die Natur. An der Ostsee suchen die Menschen nach Abkühlung, bei vielen Seen machen die Blaualgen einen Strich durch die Rechnung.