Ex-Pflegeheimleiterin muss ins Gefängnis

NDR//Aktuell - 28.08.2019 16:00 Uhr

Wegen Freiheitsberaubung, Misshandlung und Betrugs wurde die ehemalige Betreiberin zweier Pflegeheime in Krakow am See zu mehr als zwei Jahren Haft verurteilt. Timm Ellwart berichtet.