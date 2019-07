Elektro-Musikfestival "Airbeat One" vor dem Start

NDR//Aktuell - 10.07.2019 14:00 Uhr

Absoluter Ausnahmezustand in Neustadt-Glewe: An die 65.000 Fans werden zum Elektro-Musikfestival "Airbeat One" erwartet. Die letzten Vorbereitungen laufen.