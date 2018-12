Ein Ehepaar im Wettstreit ums beste Naturfoto

NDR//Aktuell - 18.12.2018 16:00 Uhr

Das Fotografen-Paar Orsolya und Erlend Haarberg ist am liebsten im hohen Norden unterwegs. Die Ausstellung "Visions of the North" im Stadtmuseum Schleswig zeigt ihre Werke.