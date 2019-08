Drachenboot-Bundesliga macht Station in Schwerin

NDR//Aktuell - 19.08.2019 14:00 Uhr

Drachenbootrennen werden immer beliebter, inzwischen gibt es sogar eine Bundesliga. Beim Drachenbootfestival in Schwerin gingen am Wochenende 3.500 Teilnehmer an den Start.