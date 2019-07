Das Wochenendwetter: Erst Regen, dann viel Sonne

NDR//Aktuell - 12.07.2019 14:00 Uhr

Am Freitag kann es im Norden gebietsweise noch Starkregen geben. Am Wochenende sieht es Richtung Ostsee freundlich aus, in Niedersachsen gibt es jedoch viele Wolken.