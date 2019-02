Bundesumweltministerin Schulze besucht Asse

NDR//Aktuell - 07.02.2019 16:00 Uhr

Das Atommülllager Asse in Niedersachsen soll stillgelegt werden, am besten so schnell wie möglich. Am Donnerstag hat sich Bundesumweltministerin Schulze ein Bild von der Lage gemacht.