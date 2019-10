Brandserie: Autos bei Lübeck angezündet

NDR//Aktuell - 29.10.2019 14:00 Uhr

In Stockelsdorf bei Lübeck sind erneut drei Autos in den Flammen aufgegangen. Bereits in den vergangenen Wochen hatte es mehrere Brände gegeben. Die Kriminalpolizei ermittelt.