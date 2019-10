Bären bekommen neues Zuhause in Kappeln

Weil in ihrer alten Unterkunft in Nordrhein-Westfalen der Pachtvertrag auslief, sind fünf Braun- und Kragenbären nun ins Weidefelder Tierschutzzentrum in Kappeln umgezogen.